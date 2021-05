Uomini e Donne, "tu questo non puoi dirlo": Maria De Filippi rimprovera un cavaliere in studio, pazienza finita

05 maggio 2021 a

Duro scontro tra Maria De Filippi e uno dei cavalieri di Uomini e Donne, Armando Incarnato. Succede raramente, ma quando la conduttrice perde la pazienza non ce n'è per nessuno. L'uomo, in particolare, avrebbe baciato una dama - Patty - e poi le avrebbe intimato di non dire nulla alla redazione del programma di Canale 5. “Non si prende in giro una donna, non si fa. E’ vero che l’hai baciata, vuoi che vada avanti? Parli con Roberta parlando male della redazione!”, l'ha rimproverato la De Filippi.

A smascherare il cavaliere è stata proprio la dama "ingannata", Patty. “Se stai con una donna quattro ore in una camera d’albergo allora la confidenza l’hai data tu, no? Ma qual è il tuo problema se stava con un uomo russo? Basta!”, ha rincarato la dose la padrona di casa. Secondo Armando, comunque, non c'è stato nessun bacio. Lui poi molto elegantemente ha intimato alla donna di tornarsene in America.

La De Filippi non è stata l'unica a prendersela con Armando. Anche Gianni Sperti - storico opinionista del programma - non ha apprezzato il comportamento del cavaliere: "Sei un buffone! Indaghi su tutti, ma dovresti guardarti allo specchio. Hai mentito troppe volte. Sii onesto con te stesso”. Alla fine la conduttrice ha detto: "Siete liberi di raccontare ciò che volete raccontare. Cerco sempre di stoppare ogni dettaglio”.

