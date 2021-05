Isola dei Famosi, altro ritiro a poche ore dalla diretta? "Chi si è sentito male", dramma improvviso

07 maggio 2021 a

a

a

Malore improvviso per Angela Melillo, che ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi con la classica barchetta che conduce ai medici. Non è stato spiegato cosa ha avuto durante il daytime, ma di sicuro stasera Ilary Blasi farà luce in diretta sulle condizioni di salute della naufraga, che è stata finora una delle più piacevoli sorprese del reality in onda due volte a settimana su Canale 5. Dopo che Angela Melillo si è allontanata da Playa Reunion per fare degli accertamenti, la produzione dell’Isola dei Famosi ha fatto la sua mossa.

"Problemi di salute". Isola dei famosi, Ilary Blasi disperata: il naufrago che torna in Italia, qua smontano il programma | Guarda

Ha infatti consegnato ai membri del gruppo dei Primitivi un comunicato in cui vengono invitati a fare il nome di un concorrente da escludere dalla prova sul leader della settimana: ovviamente gli autori hanno specificato che Miryea Stabile è fuori dai giochi dato che è in nomination. A quel punto Ignazio Moser ha subito proposto di fare il nome di Angela Melillo, visto che si è sentita male proprio oggi. Tuttavia Andrea Cerioli si è opposto, ritenendo che non fosse la cosa giusta da fare. Anche Valentina Persia ha concordato con l’ex tronista di Uomini e Donne.

"Questi quattro...": Isola dei famosi, un altro terremoto per Ilary Blasi: anche Roberto Ciufoli fa le valigie?

Dopodiché è stata proprio lei a togliere tutti dall’imbarazzo, chiedendo agli altri naufraghi di essere nominata per non partecipare alla sfida. Poi in confessionale la Persia ha spiegato il perché di questa scelta: “Credo di essere meno forte di Angela in alcune sfide. Se non dovesse essere in grado di gareggiare? Questo sarebbe un problema”.

Ilary Blasi e il raptus in diretta all'Isola: bacia il fidanzato di Vera Gemma ma... Occhio sotto la gonna: notate qualcosa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.