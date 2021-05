Detto Fatto, "sto perdendo tutto". Bianca Guaccero, problemi con il vestito: esce dallo studio ma è troppo tardi

07 maggio 2021 a

Piccolo incidente inaspettato per Bianca Guaccero. Nell’ultima puntata della stagione di Detto Fatto, quella andata in onda il 7 maggio, la conduttrice ha rischiato grosso. All’inizio la Guaccero ha promesso che per salutare i tanti telespettatori della trasmissione non sarebbero mancate sorprese e ricche rubriche. Tra queste ovviamente non pensava quella imprevista sul suo vestito. Il volto di Rai 2 ha dovuto fare i conti con l'abito: nel dettaglio la Guaccero ha accolto Raimondo Todaro, ospite della rubrica A tu per tu(torial), salvo poi ballare con lui.

Ed è stato proprio durante l’esibizione che il vestito le è scivolato: "Sto perdendo tutto anche il microfono", ha esclamato prima di interrompere tutto, uscire dallo studio e poi rientrare "sistemata". Finito il siparietto la conduttrice si è rivolta al ballerino in un vero e proprio appello: "Mi auguro che tu l’anno prossimo sia dei nostri". Un invito che Todaro non ha affatto declinato, premettendo però un ritorno alla normalità e sperando che la situazione a settembre sia più tranquilla.

Insomma, Todaro potrà intrattenere i telespettatori di Rai 2 con alcuni tutorial sul ballo. "Spero di avervi fatto divertire", ha poi commentato la Guaccero a fine puntata. Detto Fatto quasi certamente ritornerà a settembre con la nuova stagione ed al timone ci sarà ancora una volta la bellissima e bravissima Bianca Guaccero, che, in occasione dell'arrivederci, non ha trattenuto l'emozione.

