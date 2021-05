Isola dei famosi, Iva Zanicchi al pronto soccorso: problema di salute, costretta a lasciare la diretta durante la pubblicità

08 maggio 2021 a

a

a

Problema di salute per Iva Zanicchi, costretta a lasciare l'Isola dei famosi a metà puntata. La popolare cantante emiliana, 80 anni, opinionista del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi accanto a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini ha salutato lo studio durante un blocco pubblicitario ed è stata la stessa Blasi ad anticipare ai telespettatori l'imprevisto, dando la parola alla Zanicchi.

"Quant'è il minimo?". Akash e Fiordelisi, questo bacio è un disastro: farsa svelata, slavina sull'Isola dei famosi





Poco prima di mezzanotte, l'Aquila di Ligonchio mostra le mani in favor di telecamera, mettendo in evidenza come una sia visibilmente più gonfia dell'altra. Colpa di una puntura di vespa in giornata, che ha portato Iva anche ad avere qualche linea di febbre. Uscita da pochi mesi da una gravissima forma di Coronavirus (che ha portato via negli stessi giorni il suo amato fratello), la Zanicchi ha consultato il medico e per evitare che la situazione degenerasse, portando inutili rischi, ha preferito salutare lo show. "Non è niente, anzi buona serata a tutti. Però il medico ha detto che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno altrimenti ci vediamo lunedì".

"Pronta a lasciare". Elettra Lamborghini, terremoto a Mediaset: a poche ore dalla diretta dell'Isola...

Dopo aver ammesso di provare dolore alla mano, Iva ha dunque scelto di andarsene e Tommaso Zorzi l’ha accompagnata dietro le quinte. Per stemperare un po' la tensione dell'"incidente sanitario", la solita ineffabile Elettra Lamborghini ha chiesto alla Blasi di lasciarle provare l'emozione di sedersi sulla poltrona della Zanicchi. A suo modo, un cambio di prospettiva storico: la cantante e influencer, star di Instagram, da inizio programma ha sempre seduto in una poltrona dal lato opposto di quelle degli altri due opinionisti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.