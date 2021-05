È sempre mezzogiorno, grosso problema in studio per Antonella Clerici: "Fa caldo, le donne sanno il perché". Durante la diretta...

10 maggio 2021 a

Antonella Clerici non ha nascosto in diretta su Rai 1 di avere un problema un po’ particolare, comune a tutte le donne. Abituata ad essere sempre schietta e sincera con i suoi telespettatori, che proprio per queste sue qualità la amano e la seguono da anni, nel corso di È sempre mezzogiorno la conduttrice ha svelato di sentire molto caldo in studio. “Fa caldo, ma io lo sento il doppio. E le donne sanno il perché”, ha dichiarato strappando un sorriso ad Anna Moroni, che è l’ospite speciale della trasmissione per tutta la settimana.

“Passerà”, ha risposto la donna, sulla quale la Clerici ha poi svelato un piccolo retroscena: “Lei mi ha vista star male tante volte in passato, a lei ho raccontato sempre tutto”. Infatti tra le due si è creato nel corso del tempo un legame davvero speciale, praticamente indistruttibile. E infatti la Moroni è il primo nome che viene in mente alla Clerici quando ripensa ai suoi compagni di viaggio in tutti questi anni pieni di successo trascorsi in televisione. “Quando si lavora insieme per così tanti anni - ha dichiarato la conduttrice di Rai 1 - ci si racconta tutto. La vita passa anche attraverso le cose che capitano”.

Tra l’altro ha Clerici ha svelato che la Moroni non era ancora mai andata a trovarla nella sua nuova casa, dove pare che sia ospite per tutta la settimana, visto che presenzierà a È sempre mezzogiorno. Tra l’altro più avanti nel programma, durante il gioco telefonico, la Clerici ha scherzato con una telespettatrice che si è detta felice dell’ospitata della Moroni: “Anna sostiene di essere troppo anziana per fare televisione ma non è vero”.

