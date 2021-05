Le Iene, Giulia Salemi sconvolge Pretelli: triangolo e matrimonio combinato. La promessa musulmana

Francesco Fredella 11 maggio 2021 a

Prova d’amore. Adesso ci pensa la iena Niccolò De Vitiis a metterli sotto torchio con uno scherzo che andrà in onda stasera, martedì 11 maggio, su Italia 1, ovviamente a Le Iene. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip ed è sotto gli occhi di tutti. Si parla di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. “Amore, io sono disposto a tutto anche a diventare musulmano. Purché non ci rompano più”, dice Pretelli. Si tratta di uno scherzo attesissimo, la puntata in onda a partire dalle 21.10. Giulia e Pierpaolo, ovviamente, saranno ospiti in studio con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

La Salemi, influencer di grido, ha origini iraniane ed arrivano attori dai principi tradizionalisti che mettono a soqquadro la vita di Pretelli. “Amore, sei disposto a dimostrargli che sei un bravo ragazzo che ami solo me e che vuoi sposarmi?”, chiede Giulia a Pierpaolo. Prima prova? Un triangolo e un matrimonio combinato. Cosa accadrà? Aspettate un po’ per saperlo. Intanto, i “Prelemi” - come li ha ribattezzati la Rete - si godono un bel momento tra popolarità e social.

Pierpaolo sta per sfornare un brano (il testo è scritto da Shade) ed è un vero e proprio successo nell’aria. Dalle prime indiscrezioni, pare che nel videoclip (che sarà registrato a breve) ci sarà anche Giulia Salemi. E per i fan è davvero un momento di felicità unica. Infatti, la coppia Salemi - Pretelli ad ogni mossa va in tendenza sui social. Senza mezzi termini. Immaginate quello che accadrà non appena il brano di Pierpaolo uscirà su tutte le piattaforme: potrebbe essere, per davvero, la canzone dell'estate.

