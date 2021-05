Striscia la Notizia, "sono un medico. Ecco le foto". Pericolosissima menzogna, chi è davvero la signora: un caso inquietante

11 maggio 2021 a

E' un'estetista ma si spaccia per medico. E' successo nei pressi di Casoria, in provincia di Napoli, dove una donna ha fatto credere ai suoi clienti di essere un medico estetico con tanto di pagina social su cui mostrava labbra gonfiate e nasi ritoccati. E non solo: postava anche messaggi di avvertimento e cautela che invitavano a evitare i tranelli di personale non qualificato. In realtà, però, era lei a non avere alcun tipo di qualifica. E infatti non aveva una regolare licenza.

Questo è quanto è stato denunciato da Striscia la Notizia, attraverso l'inviato "campano" Luca Abete, nella puntata andata in onda ieri 10 maggio su Canale 5. Il tg satirico condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker è intervenuto per evitare che qualcun altro venisse ingannato e soprattutto per mettere fine all'attività abusiva messa in piedi dall'estetista in questione.

Come spesso succede nei servizi di Striscia la Notizia, alcuni attori della trasmissione sono scesi in campo per vedere se effettivamente la donna facesse interventi per cui sono richieste competenze ben specifiche. Si sono presentati a casa sua, luogo dove venivano svolte le operazioni incriminate, mostrandosi interessati ad alcuni ritocchini. Poco dopo, però, è intervenuto anche Luca Abete, seguito a ruota dai carabinieri del Nas.

