Isola dei Famosi, "ha bestemmiato". Durante la diretta, il disastro: nessuno se n'è accorto? Caos per Ilary Blasi, chi rischia la cacciata

11 maggio 2021 a

a

a

Awed rischia la squalifica dall’Isola dei Famosi? Il caso si è aperto proprio durante la diretta di lunedì 10 maggio del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: al momento delle nomination, Fariba Tehrani ha deciso di fare il nome dell’influencer. Nulla di strano, se non fosse che poi ha aggiunto una motivazione che sul momento non ha suscitato grande clamore, ma poi ha fatto il giro dei social: “Stamattina ha bestemmiato con Dio. Aveva ragione Vera Gemma”.

"Codardo", "Una chiav***a". Isola, resa dei conti tra Emanuela e Awed, siamo alle minacce: "Te la faccio pagare"

Non ci sono però immagini che confermano che quanto affermato dalla mamma di Giulia Salemi sia effettivamente avvenuto. O almeno non sono state mostrate. Il caso però è montato rapidamente sul web, dove diversi telespettatori si sono detti a dir poco indispettiti dall’accaduto: in altri reality in caso di bestemmia si indaga e si procede eventualmente alla squalifica immediata. Per questo in molti stanno chiedendo alla produzione dell’Isola dei Famosi di are chiarezza su questa vicenda: qualora Awed avesse davvero bestemmiato, allora potrebbe rischiare dei provvedimenti disciplinari.

Fariba Tehrani si ustiona davanti alla figlia, panico all'Isola: Ilary Blasi costretta a fermare la diretta

Tra l’altro al momento della nomination, Fariba Tehrani si è resa protagonista del solito siparietto con Ilary Blasi, che in chiusura della diretta del reality di Canale 5 è “costretta” a sentirla parlare senza sosta. “S’è fatta una certa, vogliamo andare a casa”, ha dichiarato la conduttrice per provare a fermare la mamma di Giulia Salemi, alle prese con uno dei suoi monologhi infiniti.

"Non ce ne frega niente, abbiamo capito chi sei": Vera massacra Angela, rissa all'Isola dei Famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.