L'Eredità, "partecipazione di laurea". Una truffa? Bufera su Flavio Insinna, come si sbarazza della campionessa

13 maggio 2021 a

a

a

Si torna nello studio de L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il quiz pre-serale campionissimo in termini di share. Si torna alla puntata di ieri sera, mercoledì 12 maggio, puntata che si è chiusa con polemica del pubblico "twittante".

"Vergogna, è grave": errore clamoroso a L'Eredità, il web si scatena contro la concorrente. Deve intervenire Flavio Insinna

Siamo alla Ghigliottina, il gioco finale in cui si può vincere il montepremi. Ad arrivare alla finalissima, dopo il Triello, è Cristina. Per lei un super-tesoretto potenziale, di 250mila euro, che però dopo i tagli scende a 31.250 euro, una cifra comunque consistente.

"Troppa disparità". Insinna legge le domande? Travolto dalle critiche: telespettatori furiosi, il caso che scuote l'Eredità

Eccoci dunque alle parole-indizio date a Cristina: impresa, riti, laurea, diretta, amichevole. La neo-campionessa scrive sul cartoncino la sua risposta: "Presa". Ma è ovviamente sbagliata. Insinna, dunque, offre la soluzione del giallo: "La parola esatta è 'partecipazione'. Partecipazione a un'impresa, riti di partecipazione, la partecipazione di laurea, partecipazione diretta e amichevole partecipazione", conclude.

Effettivamente, la spiegazione convince pochissimo: il nesso logico tra "partecipazione" e tutte le altre parole-indizio non appare poi così solido. Tanto che, come detto, su Twitter si scatena la protesta: "Partecipazione di laurea? Non si può sentire", scriveva qualcuno a cui era difficile dar torto. E ancora: "Ma chi le invia le partecipazioni alla laurea? Non esiste". Già, la soluzione sembrava davvero impossibile...

"Come Unomattina". Flavio Insinna, l'aiutino di Rai1 che il campione non sfrutta: un caso senza precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.