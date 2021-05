Ulisse, Alberto Angela sbotta: "Basta menzogne", il ruolo del Covid e la verità sulla trasmissione

13 maggio 2021 a

a

a

C'è stato parecchio fermento attorno allo notizia dello stop a Ulisse, il programma condotto da Alberto Angela e in onda su Rai1 ogni mercoledì sera. Ma a chiarire quanto starebbe succedendo è proprio il conduttore che vuole rassicurare i fedeli telespettatori: "Ulisse non si ferma - spiega su Twitter -. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rinviate poiché l'emergenza Covid ha causato dei rallentamenti nelle lavorazioni. La sospensione del programma non è mai stata presa in considerazione da nessuno". Non c'è nulla di cui preoccuparsi.

"Il vero motivo del calo di ascolti". Fonte più che autorevole: una voce pesantissima sui talk in tv

E ancora durante la presentazione del suo nuovo libro: "La cancellazione di Ulisse è una fake news, che alimenta polemiche inesistenti. Rai1 non ha mai pensato di abbandonare la cultura in prima serata. È uno slittamento non una cancellazione, a causa dei rallentamenti dovuti all'emergenza covid: non è facile lavorare tra casi di contagio e zone rosse". Lo stesso direttore di rete, Stefano Coletta, aveva voluto tranquillizzare il pubblico ricordando che "Alberto Angela e il team di Ulisse sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a San Francesco e all’ambiente. Alcuna sospensione del programma! Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza covid. Ulisse non si tocca e torna presto!".

Rai 1 sospende Alberto Angela, addio a "Ulisse". Senza precedenti a viale Mazzini, voce drammatica

Infine si era pronunciato lo staff della trasmissione: "Carissimi abbiamo in serbo per voi nuove sorprese. Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime puntate della serie di quest’anno. Due puntate inedite, del tutto nuove". Eppure c'era chi, come Valentino Nizzo, aveva addirittura lanciato una petizione. Il direttore del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma ha chiesto di non cancellare il programma "perché ci sia più cultura in Rai".

Rai, Alberto Angela sospeso: addio "Ulisse", chi lo sostituisce. Ora si capisce tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.