Isola dei Famosi, colata di insulti contro Elettra Lamborghini: "Inutile, noiosa. Mai niente di intelligente"

"E' inutile e noiosa": l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Ferdinando Guglielmotti, noto anche come il Visconte, ha detto la sua su Elettra Lamborghini, ereditiera e opinionista dell'edizione in corso del reality. “Non ho sentito un’opinione intelligente…”, ha aggiunto l'ex concorrente, usando parole al veleno nel corso dell'intervista radiofonica rilasciata allo show Turchesando.

Guglielmotti, durato solo una settimana in Honduras, ha spiegato anche perché - secondo lui - Tommaso Zorzi non sia più andato via. L'influencer milanese e vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, aveva preso il posto della Lamborghini all'inizio del programma, perché l'ereditiera era risultata positiva al tampone per il Covid. Poi però ha continuato a fare l'opinionista. A tal proposito il Visconte ha dichiarato: "Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono lo show. Hanno dovuto tenere Tommaso”.

Guglielmotti, non nascondendo un po' di amarezza, ha rivelato anche di non essere mai stato invitato in studio dopo la sua uscita dal programma. Parlando della sua decisione di abbandonare il gioco nonostante l'opportunità che gli era stata data dopo l'esito negativo del televoto, l'ex naufrago ha spiegato di essere rimasto male per il risultato della nomination, ma ha raccontato anche che, dopo aver visto Ubaldo Lanzo e Fariba, si è detto: "No questo non è il mio gioco e probabilmente ho sbagliato anche a venire".

