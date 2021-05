Denise Pipitone, Barbara d'Urso e il messaggio di Piera Maggio: "Chi ha inviato la lettera anonima metta fine a questo dolore"

13 maggio 2021 a

Barbara d’Urso ha aperto la puntata di Pomeriggio 5 di giovedì 13 maggio con il nuovo tassello che si è aggiunto alla vicenda di Denise Pipitone. Nelle ultime ore, infatti, una lettera anonima è stata fatta recapitare allo studio di Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone che è scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. A diciassette anni di distanza la voglia di verità non si è placata, anzi si è amplificata e il caso è tornato d’attualità più che mai.

La d’Urso ha innanzitutto mostrato ai telespettatori di Canale 5 il messaggio scritto dall’avvocato Frazzitta sulle notizie molto importanti ricevute in forma anonima: “Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni - si legge sul suo profilo Twitter - ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una lettera anonima al mio studio legale, dando informazioni nuove, ti invitiamo a fare un altro passo, nella massima riservatezza, fatti sentire. Noi lo ringraziamo per il suo senso civico e chiediamo un ulteriore sforzo, è importante che si faccia sentire in qualche modo”.

Poi la conduttrice di Pomeriggio 5 ha mostrato un altro messaggio, stavolta stampato e appartenente a Piera Maggio: “per favore, dopo 17 anni date voce ai tanti silenzi. Mi rivolgo alla persona della lettera anonima inviata al mio legale. Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno, faccia in modo di mettere fine a tutto questo dolore. Non solo noi, è l’Italia intera che lo chiede”.

