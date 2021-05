Arisa, "ero già adulta". Molestie sessuali, il demone sempre nascosto: confessione a monosillabi, gelo in studio

14 maggio 2021 a

Arisa e Rosalinda Celentano saranno le prime protagoniste di Belve, il nuovo programma condotto da Francesca Fagnani che andrà in onda stasera, venerdì 14 maggio, su Rai2. L’appuntamento è a partire dalle 22.55 e si aprirà innanzitutto con l’ospitata della cantante, nonché attuale insegnante di Amici. Apparsa un po’ turbata per le sue vicende sentimentali, Arisa ha risposto alle tante domande della padrona di casa sulla sua gioventù, sui genitori, sul rapporto con il successo e il suo corpo. Il tutto con la solita sincerità e schiettezza che la contraddistingue.

Anche quando si è parlato di un argomento molto delicato, come quello delle molestie sessuali subite. Sul quale si è svolto un botta e risposta serrato, con Arisa che ha praticamente risposto a monosillabi. “Ha mai ricevuto attenzioni che non desiderava ricevere?”, “sì”. “Quando è successo?”, “mi succede spesso”. “Dico da un punto di vista sessuale”, “sì”. “Ma c’è una volta che l’ha turbata più delle altre?”, “sì”. “Si sente di dircelo?”, “no”. “Le chiedo solo se era molto giovane o era già una donna adulta”, “ero già adulta”.

Poi non sono mancate alcune domande sulla sua relazione con il manager Andrea Di Carlo: “Volevo sapere a che punto è la sua storia. Voi vi lasciate, poi vi riprendete, sempre un po’ pubblicamente”. La risposta di Arisa è stata tagliente: “Io non sapevo che lui avesse i pulsanti per fare i comunicati stampa. Mi dà fastidio? Sì”. Poi ha svelato di non vedere il suo (ex?) Fidanzato da due settimane: “Non gli rispondo a telefono, quindi…”.

