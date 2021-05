Amici, bomba di Tancredi a poche ore dalla finalissima: "La questione Arisa è una cag***", altarini svelati

15 maggio 2021 a

Per Tancredi l'esperienza ad Amici - il programma di Maria De Fillippi in onda su Canale 5 e arrivato oggi, sabato 15 maggio, alla finalissima della stagione - si è conclusa da un po'. E ora il cantante si confessa a Whoopsee, dove racconta tutte le sue difficoltà. "Sono entrato ad Amici con la paura di non poter gestire l’ansia", ha rivelato Tancredi.

Il punto è che già in precedenza aveva dovuto fare i conti con questo problema: "Già in precedenza ho avuto dei problemi a gestire l’ansia con annessi attacchi di panico. Solitamente mi vengono quando non sono in un contesto in cui mi trovo a mio agio, ed io avevo paura soprattutto questo, invece sono stato accolto in modo veramente caloroso ad Amici", ha ammesso.

La parabola di Tancredi nel programma della De Filippi si è fermata alle semifinali: apprezzato da pubblico e professori, il futuro potrebbe riservargli grandi opportunità. Così il cantante svela quali sono le sue ambizioni: "Non vedo l’ora che riapra tutto e un mio desiderio per l’immediato futuro è il mio primo live, per vedere anche cosa succede e come divento, perché sento che mi serve proprio ricevere anche calore, che sta mancando in questo momento. Voglio vivermi questa esperienza in modo divino", ha aggiunto.

Infine, una battuta su Arisa dopo le voci circa il loro rapporto incrinato: "La questione Arisa è una cag**a, è tutto okay. Ci siamo anche sentiti perchè dopo l’eliminazione ero un po’ giù e mi ha consigliato di fare meditazione", ha tagliato corto. A scatenare i sospetti su una lite, il fatto che Tancredi avesse smesso di seguire Arisa sui social.

