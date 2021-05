Cavaliere per caso, Super! annuncia la data per le nuova serie per ragazzi

15 maggio 2021 a

Debutta lunedì 17 maggio, in onda ogni settimana alle 19:30 in prima tv assoluta su Super, in onda sul canale 47 del dtt e 625 di Sky, la nuovissima serie: “Cavaliere per caso”. Una storia fantasy ambientata ai giorni nostri, un mondo nuovo pieno di accessori tecnologici e dove la diplomazia è la qualità più apprezzata nel risolvere i conflitti.

"C’era una volta, tanto tempo fa, una principessa forte, coraggiosa pronta ad affronta ogni sfida e i più potenti nemici… ma un incantesimo l’addormentò per secoli, fino a quando il protagonista di “Cavaliere per caso”, Dwight, con un bacio la risvegliò e diede inizio alla nuova avventura!". Così recita l'incipit della storia che si potrà seguire in televisione.

La trama ha per protagonista Dwight, un adolescente dei giorni nostri, con una tranquilla e anonima vita di provincia. Un giorno, mentre cerca di fotografare un gufo, cade in un'antica camera sotterranea nel bosco della città. Inavvertitamente bacia Greta, una principessa medievale protetta da un incantesimo che la tiene prigioniera. Il bacio risveglia anche il suo mago di corte, Baldric, così come decine di cattivi medievali, e fa di Dwight il suo campione de facto fino a quando le sue orde di nemici non saranno sconfitte. Tutte le novità ealtre notizie ancora le potrete trovate sul sito di Super! e sulla pagina instagram e facebook di “Cavaliere per caso”.

