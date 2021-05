Amici, "neg**" e "fro**". Terremoto alla finalissima, chi piomba in studio dalla De Filippi: si rischia grossissimo

15 maggio 2021 a

a

a

Per Amici 2021 è tempo di finale. In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la finale. In cinque si sfidano per la vittoria: i cantanti Aka7even, Deddy e Sangiovanni e i ballerini Alessandro e Giulia. Decisivo, per la prima volta quest’anno, sarà il pubblico da casa tramite televoto, che consegnerà al vincitore il montepremi di 150.000 euro. Prima del verdetto finale, verranno assegnati altri premi (sempre in gettoni d’oro).

"Obesa con le cosce grosse, ma cosa vuoi ballare?". Orrore contro Serena Marchese, choc da Silvia Toffanin: una bestialità

I premi sono: il Premio di Categoria del valore di 50.000 euro; Premio della Critica di 50.000 euro, assegnato dalle migliori testate giornalistiche, Premio Tim di 30.000 euro, assegnato dai voti del pubblico via social per tutto il Serale; Premio Siae di 20.000 euro per il miglior testo, consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo; Premio Marlù di 7.000 euro a ciascun finalista; Premio delle Radio per l’inedito preferito, con una targa assegnata da RDS, Radio Italia, R101 e RTL.102.5.

"Nemmeno io lo vedevo". La sfuriata di Maria De Filippi, ciò che nessuno poteva aspettarsi

A consegnare la coppa al vincitore sarà Gaia, trionfatrice lo scorso anno. La cantante, inoltre, presenterà il nuovo singolo Boca (feat Sean Paul). Nel corso della serata, la De Filippi accoglierà in studio anche Pio e Amedeo. I due comici so no reduci dal successo e dalle polemiche del loro varietà, sempre su Canale 5 Felicissima sera. Il timore è che gli sketch dei due comici siano ancora "forti" con l'argomento del "politically correct" da smontare e da prendere in giro con battute non proprio da trasmissione del sabato sera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.