Amici, "tanto abbiamo fatto il tampone". Raptus di Pio e Amedeo, questa "cosina" con Maria De Filippi

Alla finalissima di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ieri sera, sabato 15 maggio, i super-ospiti erano Pio e Amedeo, il duo comico foggiano tornato al talent-show dopo Felicissima Sera e le polemiche sollevate dal loro programma.

E una volta entrati in studio, irriverenti e sfacciati, hanno prima ricordato i baci nel loro programma del venerdì sera, per poi prendere la De Filippi e baciare lei stessa. Pio e Amedeo hanno sostenuto che quando Maria è stata loro ospite non hanno fatto in tempo a baciarla, come invece hanno fatto con altri ospiti. Quindi, un bacio anche tra loro due, proprio tra Pio e Amedeo.

A sorprendere per primo la De Filippi è stato Pio: le si è avvicinato e le ha dato un bacio a stampo. Quindi Amedeo, che ha chiesto un bacio anche per lui. "Tanto abbiamo fatto i tamponi", hanno scherzato i due, mentre la De Filippi stava al gioco. Dunque, per quel che riguarda la loro performance per la finalissima, Pio e Amedeo hanno proposta una lettera indirizzata proprio alla conduttrice, missiva in cui passavano in rassegna tutti i professori e i giudici di Amici. Ovviamente con la consueta irriverenza.

