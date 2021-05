Amici, "quando lei e Costanzo non ci saranno più...". La frase di Pio e Amedeo e l'impensabile gesto della De Filippi: beccata così

16 maggio 2021 a

Alla finalissima di Amici su Canale 5, in onda sabato 15 maggio, hanno tenuto banco Pio e Amedeo, super-ospiti di Maria De Filippi. Irriverenti e incontenibili come sempre, hanno anche dato un bacio a stampo alla padrona di casa. Per inciso, la finalissima è stata vinta a sorpresa dalla ballerina Giulia Stabile, mentre il favorito Sangiovanni, fidanzato proprio di Giulia, è arrivato secondo.

Qui, però, si parla di Pio e Amedeo e del loro monologo. Il duo comico foggiano infatti ha celebrato a modo suo i vent'anni di Amici. Lo hanno fatto facendo ironia sul momento in cui Maria e "San Maurizio Costanzo" non ci saranno più e su come i fedeli andranno in pellegrinaggio prima da loro e soltanto dopo dal Papa.

E mentre Pio e Amedeo si spendevano in questa battuta, ecco che la telecamera ha inquadrato Maria De Filippi: con la mano, la conduttrice ha fatto un eloquente e giustificatissimo segno delle corna. Un gesto che ha letteralmente fatto esplodere i fan sui social: "Troppo forte Maria che fa le corna mentre parlano di quando non ci sarà più", "Sta facendo le corna... grande", "Che Queen". Questi soltanto alcuni dei commenti. Per inciso, la De Filippi non è certo nuova a piccoli riti scaramantici: è arcinoto e arcifamoso il suo astuccio con le caramelle al limone, indispensabile per ogni diretta.

