Domenica In, "signor...". Mara Venier, la gaffe raggelante: come chiama (più volte) Pierpaolo Sileri

Qui Domenica In. Come ogni domenica, ecco che a tenere banco su Rai 1 c'è Mara Venier col suo seguitissimo contenitore, campione in termini di share (la lunghissima stagione si concluderà il prossimo 27 giugno, dopo essere stata prolungata oltre la data finale inizialmente prevista).

E a Domenica In, come sempre da che fu pandemia, il primo segmento di trasmissione è tutto dedicato al coronavirus, all'emergenza e ai vaccini. Per parlare di Covid, ecco Pierpaolo Sileri, il professor Francesco Vaia (direttore Sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma), Giovanna Botteri e Alessandro Sallusti.

Ed è proprio con Sileri, il sottosegretario alla Salute del M5s, che Mara Venier incappa in una ripetuta e ostinata gaffe. Già, perché la mitica zia Mara continua a rivolgersi al grillino chiamandolo "ministro". Peccato però che non lo sia. Al massimo fu viceministro nel governo Conte-II, carica nella quale non è stato riconfermato, si sussurra, per un rapporto piuttosto burrascoso con Roberto Speranza. Ma niente da fare, per la Venier è "ministro": inevitabili che su Twitter si sono abbattuti sulla conduttrice.

Mara Venier mostra di avere stima di Sileri, lo definisce "una persona molto onesta". Il sottosegretario, da par suo, parlando del vaccino ha sottolineato l'importanza del caso-Regno Unito, che dimosstra come la vaccinazione sia efficace e mantiene nel tempo l'immunità.

