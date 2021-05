Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti: "Draghi o Salvini? No, chi è il vero vincitore delle riaperture"

17 maggio 2021 a

Il decreto riaperture è stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri e dovrebbe essere pubblicato entro domani sulla Gazzetta Ufficiale, una volta che arriverà la firma di Sergio Mattarella. Stavolta Mario Draghi è riuscito a mettere tutti d’accordo su riaperture e coprifuoco, anche se la Lega ha provato a far sì che la proroga del coprifuoco a mezzanotte si concretizzasse subito. Intervenuto a Otto e Mezzo - la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber - Alessandro Sallusti ha commentato quanto accaduto oggi a Palazzo Chigi, dove è stato trovato un compromesso tra la linea aperturista e quella della prudenza.

“Ci sono due vincitori”, ha esordito il direttore di Libero, che poi ha spiegato: “Il primo è il vaccino, che ha messo tutti d’accordo perché sta dando i suoi effetti. Gli scienziati hanno fatto un grande lavoro, anche se alcuni sono andati un po’ in ordine sparso e ancora oggi c’è chi sostiene tesi diverse, però il vaccino sta mettendo tutti d’accordo, in primis perché sono riusciti a portarlo agli italiani in tempi abbastanza rapidi, e poi perché c’è una guida autorevole al governo”. Sallusti non ha voluto fare apertamente paragoni con Giuseppe Conte, però è chiaro che la differenza con Draghi esiste ed è tangibile.

“Conte faceva fatica a tenere sotto controllo la maggioranza giallorossa, ogni giorno sorgeva un problema - ha sottolineato il direttore di Libero - Draghi invece la gestisce con autorevolezza al momento. Draghi doveva fare due cose, vaccini e portare a casa i soldi dell’Europa. La prima l’ha fatta, la seconda la sta facendo”. E quindi per ora il giudizio sul presidente del Consiglio non può che essere positivo.

