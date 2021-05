Oggi è un altro giorno, crollo per Serena Bortone dopo la morte di Franco Battiato: "Sono devastata"

18 maggio 2021 a

Crollo emotivo per Serena Bortone. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai1, ha dovuto aprire la puntata del 18 maggio con una triste notizia: la morte di Franco Battiato. Con la voce rotta dall'emozione la Bortone ha ammesso: "Sono devastata. Qui oggi siamo tutti in lutto. Io, personalmente, sono devastata. Io mi sento di dire una cosa. Lui era colto, raffinato, anche imperscrutabile, misterioso, mistico, filosofico. Ma chiunque abbia provato l’amore nella sua vita si sarà sicuramente ritrovato nelle parole de La Cura". Poi il programma di Viale Mazzini ha voluto ricordare il cantante con diversi servizi a lui dedicati.

Ugualmente devastato Morgan. "Mi fa tanto male pensare alla sua bontà alla sua ironia alla sua intelligenza - ha commentato distrutto il cantautore all'anagrafe Marco Castoldi -. Battiato era uno degli ultimi veri uomini di cultura in questa Italia mediocre e spenta". L'artista ha definito il cantautore come "l'unico che mi capiva. Adesso sia io che la maggior parte del mondo che mi circonda siamo alla deriva".

Il cordoglio è arrivato anche dalla politica e da niente di meno che il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella infatti si è detto "profondamente addolorato dalla prematura scomparsa di Franco Battiato, artista colto e raffinato che con il suo inconfondibile stile musicale - frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione - ha affascinato un vasto pubblico, anche al di là dei confini nazionali". A fargli eco Dario Franceschini: "Ci ha lasciato un Maestro", ha commentato il ministro della Cultura definendo l’artista "uno dei più grandi della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove".

