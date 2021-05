Franco Battiato, il crollo di Alberto Matano a La vita in diretta: "Mi dispiace, non riesco"

18 maggio 2021 a

a

a

L’Italia intera è in lutto per la scomparsa di Franco Battiato, che si è spento nella sua casa di Milo, vicino alla cima dell’Etna, all’età di 76 anni. Ormai da anni il maestro si era ritirato dalle scene pubbliche e non aveva mai parlato della malattia che evidentemente lo ha consumato lentamente. Per intere generazioni si tratta di una perdita enorme, come rimarcato anche da Alberto Matano. Per il quale la puntata di oggi, martedì 18 maggio, de La Vita in Diretta è stata particolarmente dura, più di tante altre.

"Sono devastata". Serena Bortone viene a sapere della morte di Franco Battiato? Crollo in pubblico

Se n’è infatti andato un punto di riferimento per la musica, l’arte, la poesia e la cultura degli ultimi cinquant’anni del nostro Paese. Inevitabile quindi che la sua morte fosse al centro del contenitore pomeridiano di Rai1. Prima ancora di dare la parola ai suoi ospiti, un Matano visibilmente scosso si è voluto spendere in alcune dichiarazioni: “Io da stamattina non trovo le parole per racchiudere Franco Battiato e che cosa ha rappresentato, almeno per me”. Tra l’altro sulla malattia che lo ha portato via c’è un alone di mistero, dato che la famiglia ha sempre mantenuto la massima riservatezza e ha tutta l’intenzione di continuare a farlo.

Video su questo argomento Rivoluzione al bancomat: come risparmiare sulle commissioni. L'addio al Maestro Franco Battiato, su Liberotg

Matano ha confessato ai suoi telespettatori di Rai1 di aver perso le parole quando ha ricevuto la tragica notizia. Poi ha dato alcune informazioni relative alla famiglia, che in questi anni successivi all’addio alla scena pubblica è sempre stata vicina al maestro: “Dobbiamo dire che ci sarà l’ultimo saluto in forma privata, i familiari sono con lui, il fratello… Lo hanno accompagnato e assistito anche in questo tempo della malattia”.

"Profondamente segnata". Michelle Hunziker rompe il silenzio sul dramma difficile da dimenticare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.