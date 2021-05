DiMartedì, bordata su Massimo Galli: "Negazionista e porta male. Faccia la star tv e non rompa le scatole"

19 maggio 2021 a

I virologi sono diventati uno degli argomenti più dibattuti a livello televisivo. Ce n’è sempre almeno un presente in ogni trasmissione, ma ormai si parla di loro anche quando non sono presenti. È il caso di Massimo Galli, che si è ritirato temporaneamente dai salotti tv, guarda caso proprio in coincidenza con il netto miglioramento della situazione epidemiologica e la mancata catastrofe che era stata annunciata per le riaperture dello scorso 26 aprile, che erano state “calcolate male”.

A DiMartedì - la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris - Maurizio Costanzo non ci è andato per il sottile con Galli: “C’è ancora un virologo che va dicendo che arriverà la quarta ondata, che sarà una mattanza. Io lo dico ufficialmente: di questi virologi negazionisti e porta male non ne voglio più sapere, sono diventati delle piccole star della televisione, facciano Sanremo e non ci rompano le scatole”. Poi lo storico volto della tv ha aggiunto una battuta tagliente: “Penso che verrà fuori il Mike Bongiorno dei virologi, lascia il vaccino o raddoppia…”.

Costanzo ha però riconosciuto che ci sono anche esperti validi a livello di comunicazione: “Alcuni virologi, come Bassetti e Pregliasco, sono stati molto attenti nel dire le cose”. Anche per loro, però, non è mancata una frecciatina: “Certo, mi domando quando lavorino…”. Il tutto davanti all’immunologa Antonella Viola, che ha sorriso in più di una circostanza durante l’intervento di Costanzo.

