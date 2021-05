Otto e Mezzo, Mara Carfagna se la prende con Matteo Salvini: "Draghi al Quirinale? Irrispettoso"

19 maggio 2021 a

La ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, sull'ipotesi di Mario Draghi al Quirinale caldeggiata da Matteo Salvini è perplessa: "Non so cosa voglia fare Salvini ma trovo che sia irrispettoso palare ora del successore di Mattarella. Sicuramente Draghi e Mattarella sono due uomini che hanno messo al sicuro l'Italia e io credo che al Quirinale serva una continuità se non nella persona, quanto meno nell'indirizzo, nelle scelte, nell'approccio nei confronti dell'Europa", ha spiegato l'esponente di Forza Italia.

"Spero che questa linea sia garantita e assicurata ma è prematuro adesso immaginare Draghi al Quirinale. Da ministra di un governo che deve lavorare per il Paese, lo trovo un dibattito surreale e fuori luogo, alimentato anche dai partiti", spiega perplessa la ministra del governo Draghi ricordando che in questo momento l'esecutivo in carica è alle prese con il Recovery Plan e il ritorno alla normalità dopo l'emergenza coronavirus.

Chi ha fatto gli elogi di Mario Draghi è stato anche il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, ospite due giorni fa proprio dalla Gruber. Parlando del merito del premier sulla campagna vaccinale: “Il vaccino ha messo tutti d’accordo perché sta dando i suoi effetti. Gli scienziati hanno fatto un grande lavoro, anche se alcuni sono andati un po’ in ordine sparso e ancora oggi c’è chi sostiene tesi diverse, però il vaccino sta mettendo tutti d’accordo, in primis perché sono riusciti a portarlo agli italiani in tempi abbastanza rapidi, e poi perché c’è una guida autorevole al governo”, ha spiegato Sallusti, riferendosi a Draghi.

