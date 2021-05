Uomini e Donne, rissa in studio? Maria De Filippi: "Lo ammetto, in tanti..."

20 maggio 2021 a

E' ancora caos a Uomini e Donne: a scontrarsi sono stati Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. I due hanno avuto una discussione così accesa che la padrona di casa, Maria De Filippi, è stata costretta a intervenire. Tutto è iniziato quando Gemma Galgani ha sfilato sulla passerella. Ballando il can can, la dama torinese ha ricevuto degli ottimi voti da parte dei cavalieri. Ma i complimenti non sono andati giù a Tina Cipollari che ha quindi attaccato Gemma. A un certo punto Nicola ha preso la parola per difendere la Galgani. Ma il suo intervento non è stato affatto apprezzato da Tina.

In un secondo momento è intervenuto anche Armando, dicendo che Nicola non avrebbe dovuto difendere Gemma, visto che - a suo dire - lui avrebbe sempre e solo preso in giro la dama torinese lo scorso anno. Parole non apprezzate da Nicola, che ha invitato Incarnato a stare zitto. Stessa cosa con Tina, che però gli ha consigliato di mettersi seduto. La situazione è degenerata quando il cavaliere napoletano ha chiesto a Vivarelli se sia davvero interessato alle donne. A quel punto Nicola ha risposto che qualora fosse gay non esiterebbe un secondo a dirlo. Né se ne vergognerebbe.

Su questo punto sono intervenuti anche la De Filippi e Luca Zanforlin – ospite della puntata in video collegamento -, dicendo che non bisognerebbe fare queste affermazioni. La discussione poi è andata avanti, con Nicola che ha precisato di non voler passare come quello che ha preso in giro il programma e in particolare la padrona di casa. “Guarda che mi prendono (in giro) in tanti e cammino e vivo lo stesso”, ha replicato la conduttrice. E ancora: "“Sono sopravvissuta e ho anche perdonato”.

