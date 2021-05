Top 10, Romina Power e Albano Carrisi: "Niente bacio", gelo siderale sul palco con Carlo Conti

22 maggio 2021 a

Momenti di simpatico imbarazzo a Top 10. In studio da Carlo Conti ci sono Romina Power e Albano Carrisi, coppia storica della musica leggera italiana che però nella vita ha deciso di separarsi nel 1999, anche a causa della drammatica scomparsa della loro figlia Ylenia. Appena arrivati sul palco dell'auditorium del Foro italico di Roma, da cui va in onda in diretta lo show del venerdì sera di Rai1, Conti non può esimersi dalla prima, piccante battuta: "Al Bano ti ha baciata poi?", domanda a bruciapelo alla Power. Risposta un po' esitante: "Mmm… no!".

Per Conti, Al Bano e Romina un simpatico déjà-vu: "Non ci ritrovavamo tutti e tre insieme da quel Sanremo", ha ricordato il conduttore toscano, già padrone di casa all'Ariston. "Si, sono passati alcuni anni", ha confermato Romina. Proprio sul palco del Festival nel 2015 era nata la gag che aveva imbarazzato l'ex coppia. "Sai che Al Bano ha accusato me di aver fatto partire il Bacio! Bacio! a Sanremo?", ha ammesso Conti alla Power, per poi chiarire difendendosi: "È stato il pubblico, non io!".

Insomma, nessun (simpatico) "agguato" per fare ascolti, ma la semplice e genuina dimostrazione di affetto del pubblico in sala e di quello a casa, che sotto sotto ha sempre sognato la ricomposizione del rapporto affettivo e professionale tra l'uomo di Cellino San Marco e la figlia del grande Tyron. Ma l'unione tra Carrisi e la sua seconda moglie Loredana Lecciso, al di là del gossip, è più saldo che mai. Malelingue e inguaribili sognatori dovranno farsene una ragione.

