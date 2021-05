Vite al Limite, Melissa Morris irriconoscibile. Pesava oltre 200 chili, com'è diventata dopo la tv: metamorfosi senza precedenti

22 maggio 2021 a

Vite Al Limite è uno show tra i più seguiti ed amati di Real Time. Si tratta di un docu-reality con il dottor Younan Nowzaradan, chirurgo iraniano diventato un vero eroe in tv che con un percorso di 12 mesi presso la sua clinica specializzata nel trattamento di persone obese riesce nella stragrande maggioranza a fargli perdere tantissimo peso. Come nel caso di Melissa, che tornerà questa sera sabato 22 maggio in seconda serata. Melissa Morris è stata la primissima paziente protagonista dei primi due episodi della prima stagione di Vite al Limite.

Melissa è partita da 272 chili arrivando al peso forma di 68 kg soltanto. Melissa, 38 anni, come racconta tramite i suoi canali social e in particolar modo sul suo profilo Instagram (dove è attivissima e vanta quasi 16’000 followers) è serena. E' diventata mamma per ben tre volte. Nel corso della sua partecipazione al programma le era stato detto che, a causa dei suoi problemi fisici, avrebbe avuto anche in futuro soltanto il 2% di possibilità di avere figli.

Melissa oggi lavora come life coach. Tiene meeting e conferenze in cui racconta della sua esperienza da ex obesa, cercando di aiutare chi ancora fatica ad avere un buon rapporto col cibo e ad amare se stesso e la propria fisicità. La vita di Melissa aveva appassionato molti telespettatori anche per le sue problematiche famigliari. I problemi coniugali influivano molto sulla sua depressione e sul suo pessimo rapporto con il cibo.

