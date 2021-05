Storie italiane, Enrica Bonaccorti crolla in diretta. Eleonora Daniele: "Stai male?", lacrime amarissime

24 maggio 2021 a

a

a

Il dramma della funivia Stresa Mottarone irrompe anche a Storie italiane, ed Enrica Bonaccorti, ospite di Eleonora Daniele su Rai2, scoppia a piangere in diretta. La regia manda in onda le immagini del tragico incidente della cabina precipitata a terra da 20 metri, a causa della rottura di un cavo trainante: 14 dei 15 passeggeri sono morti, è sopravvissuto solo un bimbo di 5 anni, ricoverato in ospedale e rimasto praticamente senza famiglia.

Video su questo argomento "Procediamo per omicidio colposo plurimo": incidente-funivia, parla il procuratore di Verbania





"Enrica stai male? Che succede?", chiede una preoccupata Daniele, vedendo la sua ospite particolarmente turbata. "Non avevo ancora mai visto le foto delle vittime. Già ieri appena ho saputo la notizia dell’incidente ho avuto una reazione molto forte", ha spiegato quasi scusandoci la conduttrice. "È la prima volta che vedo le immagini di queste persone che non ci sono più", ha proseguito balbettando, visibilmente commossa. "Ti capiamo…", ha replicato la Daniele.

Funivia, sono morti 14 passeggeri su 15. Così si è schiantata la cabina: "Rottura del cavo traente", dettaglio inspiegabile





"In questo momento sono tante le cose che vorrei dire, ma forse è meglio se non dico nulla", ha concluso la Bonaccorti con le lacrime agli occhi. In studio, spazio anche a un altro caso di cronaca, altrettanto straziante e tornato in auge in queste ultime settimane. Quello di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni sparita a Mazara del Vallo l'1 settembre 2004, con nuovi imprevedibili sviluppi giudiziari quasi 7 anni dopo. "Ero convinta che questo caso servisse più alla televisione che alla famiglia di Denise - ammette la Bonaccorti -, non mi aspettavo che tutto il clamore mediatico portasse a nuovi sviluppi", ha concluso riferendosi alla possibile iscrizione nel registro degli indagati (ancora non confermata dalla Procura di Marsala) di Anna Corona e Giuseppe Dalla Chiave, sospettati di essere coinvolti nel possibile rapimento della piccola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.