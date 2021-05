Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez sotto choc: come riducono Ignazio Moser in diretta tv, mai visto conciato così

Francesco Fredella 25 maggio 2021 a

a

a

Ignazio Moser si rasa a zero. Un colpo al cuore per Cecilia Rodriguez che lo vede in Honduras - dove è impegnato all'Isola dei Famosi - mentre si fa tagliare i capelli e la barba. Per arrivare in finale nel reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 i naufraghi si sfidano a coppie: Valentina Persia e Matteo Diamante; Miryea Stabile e Isolde Kostner; Ignazio Moser ed Awed nel celebre girarrosto. Dopo la vittoria delle prove arriva la sfida al televoto.

Isola dei Famosi senza un vincitore, altra bomba su Ilary Blasi: un caso senza precedenti

Ma perché Moser si è rasato la testa? Gli autori mettono alla prova la vanità di Andrea Cerioli: una rasatura completa a zero in cambio di un chilogrammo al giorno di spaghetti al pomodoro per tutta la settimana. Un bel colpo,una scelta difficile. L’ex tronista dice no: barba e capelli non si toccano. “Mai, mi sono rasato la barba una sola volta e sembravo un cu*** col naso“, dice Cerooli. La pensa diversamente Ignazio Moser, che accetta e cambia look. Totalmente rasato, fresco e pulito. Pronto per dare a tutti un piatto di spaghetti.

"Str***a". Cerioli insulta Isolde Kostner, cala il gelo in Palapa: accuse e offese all'Isola dei famosi

Il risultato non è affatto male: Moser sembra più sexy che mai. Cecilia Rodriguez, sua fidanzata, guarda la scena quasi un po’ perplessa. Poi alla fine accetta quel nuovo look ed è convinta che Ignazio possa essere uno dei vincitori dell’Isola dei famosi 2021. Sicuramente la fame, in questi ultimi giorni, sta pesando. Ora che Moser conquista i carboidrati potrà essere più forte e superare al meglio le prove di forza. Manca poco, per i naufraghi è arrivato l’ultimo miglio da superare. Il ritorno in Italia è dietro l’angolo

Isola dei famosi, "chi stanno penalizzando". La naufraga appena eliminata bombarda: tutta una farsa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.