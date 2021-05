Isola dei Famosi, vergogna di Daniela Martani: "Guardate la foto, li mostra ma non li ha". Insinuazione intima, caos in studio

Francesco Fredella 25 maggio 2021 a

Una battuta poco felice. Forse inutile, da evitare. Sembra un vero "cazzotto verbale". All'Isola dei Famosi - il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 - Daniela Martani punge Andrea Cerioli con un vero e proprio "pizzico" velenoso. I fatti, prima di tutto. Andrea Cerioli si rifiuta di fare una prova-coraggio. Cerioli è geloso della sua folta chioma e mai la toccherebbe (diversamente da quello che ha fatto Ignazio Moser, che si è rasato a zero dimostrando di avere coraggio da vendere). In studio, interviene però Daniela Martani, le cui parole creano sgomento.

"Volevo dirti che potevi farlo... Potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare degli addominali che non hai. Potevi metterti i capelli finti...”, urla la Martani. Succede di tutto. Interviene Tommaso Zorzi, che cerca di mettere un freno alla situazione. "Non andare ad attaccare il fisico", dice l'opinionista cercando di difendere Cerioli. Un attacco brutale, quello ricevuto, improvviso. E sul lato personale. "Non va bene... Non andare ad attaccare il fisico... Magari sono delle sue insicurezze... Cosa ne sai tu scusami?", continua Zorzi.

Daniela Martani si difende e risponde. E Cerioli parte all'attacco. “Sei piccola così”, dice mettendo le cose in chiaro sin da subito. “Tanto sei grande così... Vai goditi questi 30 secondi di popolarità...”, continua Cerioli. Ovviamente, la Martani continua nell'affondo: "Ma cerca di essere meno pesante... La mia era solo una battuta...”.A quanto pare, forse per la fame che si soffre in Honduras o forse per l'esasperazione, non mancano colpi di scena. Ora, più che mai, l'isola diventa una polveriera: tutti contro tutti, colpi bassi all'infinito. Ed è uno show che, almeno dal punto di vista degli ascolti, non brilla come il Grande Fratello Vip.

