Amici, Giulia Stabile e un trionfo per caso: "Pensavo che si fosse confuso". Il giorno in cui Andreas Muller...

Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto l'ultima edizione di Amici su Canale 5, ha conquistato tutti e ancora oggi fa parlare di sé. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la 19enne romana ha rivelato chi è stato il primo a notarla e a convincerla a fare un provino per entrare nel talent di Maria De Filippi. Si tratta di Andreas Muller, ballerino ed ex vincitore del programma nel 2017. "Mi ha visto ballare e mi ha chiesto: ‘Perché non fai il provino?’. Ho pensato che mi avesse confusa con un’altra ragazza. Poi sono entrata, al secondo tentativo”, ha raccontato Giulia.

La ballerina ha svelato di essersi sentita spesso fuori luogo nel programma, soprattutto le prime settimane. Si sentiva troppo bambina ed era insicura del suo aspetto esteriore. L'incontro con Sangiovanni, il cantante che poi è diventato il suo fidanzato, l'ha aiutata molto ad acquisire consapevolezza della propria bellezza. La Stabile ha raccontato anche che la prima impressione su Sangiovanni da parte delle sue amiche è stata più che positiva: "Le mie amiche tornando a casa non mi hanno detto che è bello o che è bravo. Mi hanno detto: ‘Non esistono nel mondo tante persone come lui’. Io penso questo di Sangio”.

Parlando del suo percorso, invece, Giulia ha spiegato di aver iniziato a ballare a tre anni e di aver lavorato sodo per correggere i difetti che aveva da piccola. Lei sostiene da sempre di essere nata con la passione, quella che le ha dato la motivazione e la spinta giusta per lavorare sodo e migliorare.

