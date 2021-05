Isola dei Famosi, Vera Gemma in studio "vestita" così: fuori tutto. La furia del suo baby-fidanzato: tragedia in tv

25 maggio 2021 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, lunedì 24 maggio. Siamo rigorosamente su Canale 5, rigorosamente all'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Una puntata come sempre scoppiettante e da cui abbiamo appreso i nomi dei tre aspiranti finalisti: Isolde Kostner, Ignazio Moser e Matteo Diamante. E alla fine della puntata la Blasi ha confermato che, per certo, tra i finalisti ci sarà Moser.

Nel corso della puntata, il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è fatto tagliare barba e capelli a zero (spinto proprio da Cecilia, ha iniziato dopo qualche tentennamento). Rapato in cambio di cosa? Presto detto: di un grande piatto di spaghetti al giorno per una intera settimana, mica bruscolini per un naufrago all'Isola. Andrea Cerioli, da par suo, ha rifiutato di farsi rasare per ottenere la spaghettata.

Ma come (giustamente) rimarca Novella 2000, il momento clou di tutta la puntata è stato, come spesso accade, l'ingresso in studio di Vera Gemma e tutto ciò che ne è seguito. Già, perché la signora si è palesata con un abitino in pailettes scosciatissimo e che non faceva nulla, ma proprio nulla, per nascondere le sue forme. Una sorta di Barbie super-provocante. Il vestito, però, non ha intercettato il gradimento del baby-fidanzato, Jane, il quale non fatto nulla per nascondere tutto il suo disappunto. Infatti, per l'intera puntata non ha proferito parola. E chissà, invece, che cosa si sarà detta la coppietta al termine della puntata, a riflettori spenti...

