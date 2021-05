Oggi è un altro giorno, la chef trans di Antonella Clerici: "Mi sono sempre sentita una donna, perché ero sparita dalla tv"

25 maggio 2021 a

a

a

Un'intervista a cuore aperto quella che Chloe Facchini ha rilasciato a Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno. Un'intervista nella quale ha raccontato soprattutto il suo processo di transizione. Chloe, infatti, nasce come uomo - Riccardo - e partecipa come chef a La Prova del Cuoco, prima con Antonella Clerici, poi con Elisa Isoardi. Dopo la partecipazione al programma, però, Facchini ha deciso di prendersi una pausa: "Nell'ultimo anno e mezzo mi ero isolata, ho pensato a me, perché volevo curare la mia transizione che non è così semplice come sembra sentendomi parlare. Mi sono allontanata da La Prova del cuoco, all'epoca condotta dalla Isoardi, poi ho pubblicato sui social della mia transizione e Antonella mi ha contattata e sono tornata".

"So che alcuni non approveranno". Lo chef Facchini è diventato il trans Chloe, clamoroso dalla Clerici: eccolo in studio | Guarda

Ricordando la sua infanzia, ha parlato della mamma, che soffriva di una grave forma di depressione: "Era molto intelligente ma stava male e stare con mio padre non l'ha aiutata". Chloe, infatti, ha spiegato che il padre ha sempre tradito la madre, arrivando addirittura a metter su un'altra famiglia e ad avere un'altra figlia da una donna diversa. "Ero sola, già come figlia di una donna divorziata ero messa in disparte. Ma ho sempre avuto un carattere di ferro e sin da piccola volevo essere un cuoco e avere un'indipendenza economica", ha proseguito.

"Non ti allargare": Jasmine Carrisi blocca papà Al Bano a Domenica In. Mara Venier resta di sasso

Sul suo sentirsi donna, invece, ha spiegato di aver avuto una sensibilità femminile fin da piccola: "Amavo giocare con le bambole, mettermi i vestiti da donna, ma i miei non mi permettevano di giocarci. Ma il primo disagio l'ho vissuto a scuola, quando dovevo stare nei bagni e negli spogliatoi dei ragazzi, che era una cosa che mi creava un forte disagio". Poi ha parlato anche della sua relazione attuale con il compagno, che ha conosciuto quando era ancora un uomo: "Gli ho spiegato quello che avrei fatto e come sarebbe cambiato il mio corpo e lui lo ha accettato da subito e anzi, mi ha aiutato molto e mi continua ad aiutare in questo percorso".

"Stanno sparendo, questione di pochissimi anni". Ivana Spagna terrorizzata: mondo stravolto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.