Striscia la Notizia, Ezio Greggio a valanga sul caso Hunziker-Scotti: "Certi amici cinesi..."

25 maggio 2021 a

a

a

Striscia la Notizia non è nuova a subire polemiche strumentali, d’altronde essere un tg satirico non è sempre facile né scontato. L’ultima che ha suscitato parecchio clamore a livello mediatico è quella degli occhi a mandorla, fatti da Gerry Scotti e Michelle Hunziker in maniera goliardica e ironica, non certo offensiva. Eppure c’è chi ha avuto il coraggio di montare un caso anche su due personaggi televisivi praticamente impossibili da tacciare di razzismo.

"Le case che stanno cadendo a pezzi". Striscia, un servizio inquietante: ecco a chi appartengono, si capisce tutto | Video

A distanza di qualche settimana, Ezio Greggio ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni in cui è anche tornato sul caso che ha riguardato Striscia la Notizia, che ha condotto insieme a Enzo Iacchetti prima di lasciare il timone - o meglio, il bancone - proprio a Scotti e alla Hunziker. Greggio è rientrato a Montecarlo, dove in questi giorni fervono i preparativi per il festival della commedia: da lì ha voluto prendere le difese dei colleghi attualmente impegnati nella conduzione del tg satirico di Antonio Ricci che va in onda su Canale 5.

"Ma come ca*** parla? Lo insegnano a scuola". Mediaset, clamoroso fuorionda: Loreti umilia la collega, "Striscia" all'attacco | Video

“La storia di Striscia la Notizia e degli occhi a mandorla è ridicola - ha dichiarato - dei miei amici cinesi mi hanno detto che non si sono offesi e che seguivano il tg satirico tutte le sere”. Tra l’altro Greggio ci ha tenuto a sottolineare che lavorare per Striscia non è affatto facile: “Le querele arrivano, ma non abbiamo mai perso in tribunale”.

"Che dire, ti auguro un futuro...". Prego? La sconcertante gaffe di Silvia Toffanin, occhio alla reazione dell'ospite: il gelo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.