Elisa Isoardi a Mediaset, salta il piano-Panicucci: indiscrezioni, cosa affidano all'ex naufraga

Francesco Fredella 27 maggio 2021 a

a

a

Dopo l'Isola dei famosi per Elisa Isoardi arriva un nuovo programma, ma non si tratta di Mattino 5 (come si pensava fino a poco tempo fa). Salta per lei la conduzione del format del daytime di Canale 5, che resta nelle mani di Federica Panicucci.

Punta da una vespa in diretta tv, ecco come è ridotta la mano di Iva Zanicchi: una fotografia sconvolgente | Guarda

Sembra che in queste ore si sta definendo il futuro professionale di Elisa Isoardi e, secondo Alberto Dandolo, "i vertici Mediaset starebbero corteggiando l’ex naufraga per un programma su Canale 5". Ci sarebbero per lei nuovi progetti. Ma di quale programma di tratta? Quale casella andrà ad occupare la Isoardi che, dopo un passato glorioso in Rai, ha virato su Canale 5. O forse Italia 1. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni raccolte, la Isoardi potrebbe collocarsi - durante la stagione estiva - nella fascia pomeridiana di Italia 1 sfidando Mamma Rai e La vita in diretta (non sarà condotta da Matano).

Dramma di Brando Giorgi: "Non vedevo più". E si toglie gli occhiali, Barbara d'Urso sotto choc

Si tratta di un esperimento estivo. Alla ripresa del nuovo palinsesto qualcosa dovrebbe cambiare e la Isoardi potrebbe virare su Canale 5 nel weekend, probabilmente al mattino. Sono queste le ultime indiscrezioni che arrivano alle nostre orecchie, ma tutto è in via di definizione. Occorre capire, nelle prossime settimane, come verrà chiusa la partita. La Isoardi non commenta e non parla. Silenzio totale, com era prevedibile.

Intanto, non mancano i commenti per il suo look a dir poco unico e pungente. L'esperienza in Honduras, all'Isola dei famosi, ha sicuramente cambiato la sua cifra televisiva regalando a tutti un lato del suo carattere che pochi conoscevano. Ma, quasi certo, per la Isoardi non dovrebbe esserci un futuro ai fornelli televisivi.

La dura legge di Ilary Blasi, a chi vieta di entrare in studio: una fine umiliante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.