Non è l'Arena, intercettata la sorella di Antonio Di Fazio: "Prescritto io benzodiazepine? In quanto medico posso permettermelo"

Dalle anticipazioni di Non è l’Arena - la trasmissione condotta da Massimo Giletti che va in onda la domenica sera su La7 - emerge che si tratterà in maniera approfondita il caso dell’imprenditore Antonio Di Fazio, arrestato per presunti abusi sessuali dopo la denuncia di una ragazza. Il manager finito in manette a Milano è accusato di aver narcotizzato una giovane studentessa e poi di aver abusato di lei: il giudice delle indagini preliminari lo ha definito un “moderno Barbablù”, che avrebbe somministrato benzodiazepine alla ragazza e anche ad altre presunte vittime, in modo da stordirle e abusare di loro sessualmente.

Per il momento c’è la denuncia di una sola delle presunte vittime, ma nel frattempo sono state iscritte nel registro degli indagati altre due persone: si tratta di Fabrizio Brignolo, collaboratore dell’imprenditore, e di Maria Rosalba Di Fazio, sua sorella nonché medico. Di conseguenza l’inviata di Non è l’Arena si è recata a San Marino, dove la sorella del manager lavora come oncologa: secondo gli inquirenti potrebbe essere stata proprio lei a prescrivere le benzodiazepine con le quali Di Fazio avrebbe narcotizzato la ragazza.

“Non posso lasciare dichiarazioni. Non posso, non rilascio”, ha ripetuto a mo di mantra Maria Rosalba Di Fazio, intercettata all’uscita del poliambulatorio medico dall’inviata di Non è l’Arena. La quale non ha desistito e ha provato a strappare qualche dichiarazione alla sorella di Di Fazio: “Prescritto da me? Io sono un medico e quindi come tale posso permettermi di prescrivere. Non dico niente, lei può dire tutto quello che vuole, ma certo, anche che narcotizza il mondo intero”.

