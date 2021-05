Domenica In, Mara Venier: "Carla Fracci? Non volevano farci incontrare", voce tremante e lacrime in studio

30 maggio 2021 a

Nella puntata del 30 maggio di Domenica In non poteva assolutamente mancare l’omaggio a Carla Fracci, venuta a mancare pochi giorni fa a Milano all’età di 84 anni. Mara Venier ha fatto davvero fatica a trattenere la commozione: con la voce tremante e un principio di lacrime negli occhi ha svelato come è nata la grande amicizia che la legava all’iconica Étoile e anche alcuni aneddoti del passato. La conduttrice di Rai1 e Carla Fracci erano infatti solite trascorrere le vacanze estive sull’isola di Ischia, entrambe ospiti di alcuni amici in comune.

Secondo i quali tra le due ci sarebbero state differenze caratteriali insormontabili, al punto da sconsigliare la conoscenza: avevano sempre organizzato il soggiorno delle due donne in periodi alterni. “Non volevano farci incontrare - ha rivelato Venier - erano molto preoccupati per questo mio carattere. Io sono molto espansiva, ridanciana, al contrario di Carla”. Poi però un’estate, più precisamente nel mese di agosto, le due si erano incontrate casualmente ad Ischia: contrariamente a quanto immaginato dai loro amici in comune, è nata una bella amicizia.

“Voglio ricordarla come una grande amica e una grande donna - ha dichiarato Venier commossa - entrammo subito in confidenza, tanto che io una sera ballavo sulle punte e lei con grande ironia e intelligenza rideva e si divertiva molto”. Infine poco prima della messa in onda dell’omaggio organizzato da Domenica In per l’étoile, Venier si è rivolta direttamente a Fracci dichiarandole per un’ultima volta un affetto infinito.

