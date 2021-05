Storie Italiane, il crollo di Eleonora Daniele: "Il loro ultimo giorno, il pubblico non li può vedere", addio e lacrime

31 maggio 2021 a

Momenti di commozione per Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane, poco prima di dare la linea alla collega di Rai 1 Antonella Clerici, si è lasciata andare a un messaggio personale. Destinatari due dipendenti Rai che hanno lavorato con lei per anni: "Voglio dedicare alcuni minuti a due figure professionali straordinarie della Rai, ossia il nostro direttore della fotografia Valerio Leccese e il direttore di studio Paolo Saccani", ha premesso per poi aggiungere: "Questo è il loro ultimo giorno di lavoro". Spazio dunque a Leccese e Saccani che hanno raggiunto sulla pedana la conduttrice. "È un po’ timido e non vuole farsi inquadrare", ha detto vedendo il direttore della fotografia più restio ad apparire in pubblico. E proprio parlando con Saccani la Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime: "Devo ringraziarti personalmente perché l’anno scorso, nei mesi di maggior difficoltà per via della pandemia, quando io ero incinta, mi hai sostenuta standomi sempre vicino". E ancora: "Queste cose non sono visibili al pubblico. Noi che lavoriamo qui facciamo tutti parte di una grande famiglia, quella della Rai".

Ugualmente emozionato il direttore di studio: "È un momento molto particolare per me. Lascio questa azienda con il corpo, ma non con il cuore", ha voluto precisare Saccani, al quale Eleonora Daniele (che nei giorni scorsi ha parlato del suo futuro in tv) ha chiesto, pochi secondi prima che Storie Italiane finisse, di tornare di tanto in tanto in studio.

La Daniele non è nuova a fuoriprogramma che la vedono commossa. Qualche giorno fa, venuta a conoscenza della morte di Carla Fracci proprio in diretta, non era riuscita a nascondere la tristezza: "Carla Fracci è morta. Potete immaginare lo sconforto e la tristezza in tutti noi. Lei era una donna straordinaria, una donna che ho conosciuto e intervistato. Una donna meravigliosa. Abbiamo sperato che le sue condizioni di salute potessero migliorare. Questa sua leggiadria e forza la faceva volare, era sempre molto solare e ha rappresentato l’Italia in tutti i teatri del mondo".

