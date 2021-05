Striscia la Notizia, Gerry Scotti si butta sul bancone e lo rompe: una scena catastrofica, sconcerto in studio

31 maggio 2021 a

Tanti applausi per Gerry Scotti e Michelle Hunziker al loro ingresso nello studio di Striscia la Notizia, il tg satirico in onda come sempre dopo il telegiornale su Canale 5. "Sono bella carica, è appena iniziata la settimana", ha detto la conduttrice, che poi ha aggiunto: "Sono svizzera, ci sono degli orari da rispettare. Quindi tuffiamoci subito nel vivo della puntata".

A inaugurare la puntata del tg satirico di questa sera è stata una simpatica compilation di "tuffi". In un video, per esempio, si è vista una donna lanciarsi da un balcone per poi atterrare rovinosamente - ma anche in maniera buffa - su un tappeto elastico. Tanto da far sbellicare dalle risate Gerry Scotti, che ha commentato: "Non so perché l'ha fatto, non c'era nemmeno l'acqua". "Ma senti chi parla, da che pulpito arriva la predica. Proprio tu", è intervenuta allora Michelle.

"Quel filmato non ti fa venire nulla in mente?", ha chiesto la Hunziker rivolgendosi al collega. Poi ha continuato: "Chiedo alla regia di mandare in onda il video". Ed ecco che sullo schermo gigante in studio appare il filmato del primo marzo 1999, in cui si vede l'allora conduttore Gerry Scotti tentare in maniera maldestra di saltare sul bancone di "Striscia". Un salto che però non riuscì, visto che Gerry finì per sprofondare nel bancone ormai rotto. "Da quell'episodio mi è venuta in mente l'idea di Caduta Libera", ha commentato ridendo il presentatore, facendo riferimento al quiz da lui condotto su Canale 5.

