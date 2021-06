Lorella Cuccarini "scelta da Pier Silvio Berlusconi": la voce da Mediaset, cosa andrà in onda la domenica

01 giugno 2021 a

a

a

“Trova conferme l’ipotesi Cuccarini alla domenica pomeriggio, come anticipato chiude Domenica Live”. Lo scrive Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano che è sempre ben informato sui retroscena riguardanti il mondo della televisione. “Si tratta di una scelta di Pier Silvio Berlusconi - ha aggiunto - niente informazione, intrattenimento familiare legato ai territori italiani. La conduttrice non ha ancora accettato”. Indiscrezioni confermate anche da Blogo, che si è già lanciato nella descrizione per sommi capi del format che dovrebbe essere affidato a Lorella Cuccarini.

"Ilary Blasi resta, ma sarà rivoluzione". Lo share latita? Mediaset, ecco il piano: le indiscrezioni

Niente, però, è ancora definito: innanzitutto la conduttrice deve sciogliere le riserve, dato che occuparsi della domenica su Canale 5 sarebbe sicuramente una soddisfazione professionale e personale, ma anche un impegno difficile. Di certo c’è che Cuccarini è reduce da un grande rilancio per merito di Maria De Filippi, che l’ha voluta come insegnante di ballo ad Amici. Il successo del talent show è stato enorme sia a livello di ascolti che di critica, con Lorella che si è calata perfettamente nel ruolo ed è risultata molto amata dal pubblico fin da subito.

"Si sente bene?". Dramma ad Avanti un altro, l'anziana valletta crolla a terra: Bonolis, sangue gelato

Una bella rivincita, dopo l’addio burrascoso alla Rai, dove conduceva La Vita in Diretta insieme ad Alberto Matano: alla fine hanno vinto tutti, Cuccarini che ha dato nuovo impulso alla sua carriera passando a Mediaset; Matano per gli eccellenti risultati ottenuti con la conduzione in solitaria. Non resta quindi che attendere per capire se la domenica affidata a Lorella s’ha da fare o meno in quel di Cologno Monzese.

"Ci ha pensato Pier Silvio", Rai spappolata ancora: il faraonico rinnovo di Paolo Bonolis, rumors a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.