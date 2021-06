Top 10, il sondaggio: "Cosa fanno le donne meglio degli uomini?". Ecco cosa c'è al primo posto: un disastro su Rai 1

01 giugno 2021 a

a

a

Altra bufera in Rai. Un altro caso dopo il tutorial per fare la spesa in tacchi a spillo e in modo super-sexy e dopo quello, più in là nel tempo, delle "donne dell'est" che travolse Paola Perego. Già, Viale Mazzini ci ricasca in prima serata su Rai 1, nell'ultima puntata di Top 10, la trasmissione del sabato sera condotta da Carlo Conti.

"Fantastica, quando c'era". Gelo dalla Bortone, la frecciata del figlio contro mamma Gigliola Cinquetti

Come riporta Open, infatti, ai concorrenti in studio, che erano divisi in due squadre, è stato infatti chiesto di indovinare la classifica emersa dal sondaggio che chiedeva al campione: "Cosa fanno le donne meglio degli uomini?". Al primo posto, secondo la peculiare rivelazione, il "prendersi cura della casa". Dunque "fare più cose insieme", ossia l'essere multi-tasking, e poi "prendersi cura degli altri".

"Perché così vale zero". Denise Pipitone e la lettera anonima, "basta paura": il disperato appello del legale

Ovvia la perplessità dei presenti in studio, tra cui Caterina Balivo, Emanuela Aureli e Andrea Delogu, che componevano la squadra delle Principesse, contrapposta ai Pacchisti (Pupo, Max Giusti e Flavio Insinna). Dopo la trasmissione, ecco le critiche. Per esempio è passata all'attacco Stefania Ascari del M5s: "Dopo Pillon che ci dice che le donne sono fatte per accudire e non per la scienza, ecco che neanche la Rai ci risparmia i soliti squallidi stereotipi di genere in prima serata. Trasmissione Top Ten, Rai 1. È questo il livello del servizio pubblico? È per questa roba qui che paghiamo il canone? Che schifo", ha picchiato duro su Twitter. Ma anche Federconsumatori si è fatta sentire, affermando che "il servizio pubblico radiotelevisivo ha segnato un'altra triste pagina dello spettacolo all'insegna del sessismo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.