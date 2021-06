Barbara d'Urso, ma quale Elisabetta Gregoraci? "Più amore e meno tv", ciò che no sapete sulla nuova vita di Carmelita

02 giugno 2021 a

Barbara d’Urso è stata per anni la regina incontrastata di Canale 5 insieme a Maria De Filippi. Un anno difficile e deludente sotto il punto di vista degli ascolti non può di certo cancellare il successo che la conduttrice napoletana ha assicurato a Mediaset nel corso del tempo: forse però è arrivata a un punto in cui è si è sovraesposta mediaticamente, con i telespettatori che ormai cercano anche altro. Di certo c’è che la d’Urso è una grandissima professionista, anche se i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative in questa stagione televisiva.

“Carmelita”, come la chiamano i suoi fan, ha dovuto incassare la chiusura anticipata e definitiva di Live-Non è la d’Urso e dovrebbe perdere anche Domenica Live, che Mediaset sta valutando di sostituire con un contenitore pomeridiano più votato all’intrattenimento familiare che all’informazione e al gossip. Di sicuro nella prossima stagione la d’Urso sarà in onda tutti i giorni con Pomeriggio 5, che tornerà in palinsesto senza subire cambiamenti. Nel frattempo pare che la conduttrice abbia trovato serenità sul fronte sentimentale: da tempo ormai i paparazzi la fotografano con l’assicuratore Francesco Zangrillo.

Il quale era stato accostato ad Elisabetta Gregoraci: ma lui stesso aveva smentito tutto, assicurando che il suo cuore batte esclusivamente per un’altra persona. Che sarebbe appunto la d’Urso, anche se la loro conoscenza o relazione non è stata confermata ufficialmente. Insomma, per la prossima stagione la vita della conduttrice potrebbe prendere una nuova piega, per certi versi migliore, riassumibile in “meno tv e più amore”.

