Mara Venier, "sette ore sotto ai ferri": l'odissea di lady Domenica In, com'è ridotta dopo l'operazione

Mara Venier è stata sottoposta a un’operazione non banale ai denti. “Sono gonfia, è stato un intervento lungo sette ore”, ha svelato la conduttrice di Domenica In nelle sue stories di Instagram, in cui si è mostrata piuttosto dolorante. Adesso si trova a casa, dove è circondata dall’affetto della famiglia e in particolare del nipotino, con il quale ha giocato e scherzato nonostante il ghiaccio che è costretta a tenere premuto sul volto.

“Nonna ha il ghiaccio, si è operata ai denti”, ha spiegato Mara Venier al nipotino, che voleva giocare simulando una lotta con i cuscini. Il video pubblicato dalla storica conduttrice di Rai1 ha fatto registrare quasi un milione di visualizzazioni: sono stati migliaia i messaggi di sostegno, anche da parte di molti colleghi e personaggi della televisione e dello spettacolo. Tra l’altro proprio ieri Venier aveva condiviso con i suoi fan la copertina di Novella2000 in cui compare assieme a Nicola Carraro.

Il quale ha concesso una lunga intervista, raccontando fin dal principio la sua storia d’amore con la ‘zia’ Mara: “Ci siamo trovati ormai non più bambini, vent’anni e passa fa. Lei aveva avuto una vita, io la mia. Abbiamo dato e abbiamo ricevuto. Nessun rimpianto, lei ha avuto due figli, io tre figli, amori, abbandoni, qualche delusione, molta felicità. Poi ci siamo incontrati, sembrava che tutto ci legasse, ed era vero”.

