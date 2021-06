Sonia Bruganelli, indiscrezione di Dagospia: "Chiamata proprio da lui". Soffiata sulla sua nuova avventura in tv

04 giugno 2021 a

Da Mediaset fanno sapere che Alfonso Signorini avrebbe scelto Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. affiancherà Adriana Volpe. La stessa Bruganelli in passato aveva parlato del GF Vip perché si parlava della partecipazione del figlio 15enne Davide, secondogenito nato dall’amore per il marito Paolo Bonolis.

“Mio figlio è un fan”, ha raccontato la moglie del conduttore: “A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama questo GF Vip, segue tutto e tutte… le citazioni da Alfonso a Pupo”, aveva detto in una intervista. Ecco che probabilmente Signorini ha preso la palla al balzo per fare alla Bruganelli questa offerta.

Sui concorrenti presenti nell'ultima edizione reality, Sonia Bruganelli si era soffermata su Elisabetta Gregoraci: “Ha avuto molto coraggio a farlo. Mi sconvolge vedere in tv persone che svelano di averla frequentata anche un minuto. Mi fa schifo”, aveva commentato: “Lo capiscono che c’è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?”. In passato aveva anche parlato della crisi con Bonolis. "C’è stata quando è nata nostra figlia. È stata una situazione familiare abbastanza difficile. È stato un momento un po’ di rottura”. La prima figlia della coppia, infatti, è nata con una gravissima cardiopatia.

