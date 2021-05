Avanti un altro, "Paolo Bonolis si lascia andare con me": la privatissima confessione della Bonas

01 maggio 2021 a

"Paolo con me si lascia andare perché mi conosce bene": Claudia Ruggeri, meglio nota come Miss Claudia di Avanti un altro, fa questa rivelazione parlando di Bonolis in un'intervista a TvMia. Non tutti sanno, infatti, che i due sono parenti stretti. Cognati, per l'esattezza. La modella ha sposato Marco Bruganelli, fratello di Sonia, che è la moglie del conduttore. "Tutto è improvvisato sul momento. Paolo fa le sue battute e poi bisogna essere pronti a reagire", ha detto la Ruggeri, raccontando come sia il clima nella trasmissione in onda ogni pomeriggio su Canale 5.

Nonostante la parentela, però, Miss Claudia ha assicurato che Bonolis non fa alcun tipo di favoritismo e che se lei è nel cast da anni è solo perché il suo personaggio va bene per il programma. La Ruggeri, inoltre, ha spiegato che lei conosce Paolo da ben prima di fidanzarsi con Marco Bruganelli. Prima a Ciao Darwin e poi a Domenica In.

Sul suo ruolo ad Avanti un altro, invece, ha sottolineato: "Ho interpretato molti personaggi tutti molto sexy ed ironici, non c’è alcuna volgarità. Io sono la prima che in trasmissione si prende in giro e si lascia prendere in giro da Paolo Bonolis". Infine qualche rivelazione anche sulla vita privata e sul rapporto con il marito: "Con Marco Bruganelli c’è stato un lungo corteggiamento ed un lungo fidanzamento prima di sposarci nel 2016".

