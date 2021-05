Sonia Bruganelli critica Barbara d'Urso: "Stuzzica la morbosità, superficiale. La sua tv non mi piace"

21 maggio 2021 a

Seconda puntata di Belve, il format va va in onda su Rai2 in seconda serata con la conduzione di Francesca Fagnani. La quale stavolta ha avuto tra le ospiti Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Stando a quanto emerso della anticipazioni - ricordiamo, infatti, che la trasmissione è registrata - la Bruganelli non si è sottratta dall’esprimere un’opinione su Barbara d’Urso. La moglie del conduttore di Avanti un altro non ha fatto mistero di non apprezzare particolarmente la televisione confezionata dalla d’Urso.

“È attenta a cercare di stuzzicare la morbosità che comunque le persone hanno”, ha dichiarato la Bruganelli. Facile immaginare che, alla luce di queste parole, partiranno delle contestazioni social da parte dei fan della conduttrice di Canale 5. La Fagnani allora ha continuato a incalzare la sua ospite: “Ma la tv di Barbara d’Urso le piace o no?”. La risposta è stata piuttosto secca: “Forse è un po’ superficiale. No, non mi piace la sua tv”. La diretta interessata deciderà di replicare? Magari durante Pomeriggio 5 o Domenica Live. Ma più semplicemente potrebbe infischiarsene del parere della Bruganelli, come già ha fatto in passato di quello di tanti altri famosi e non.

Tralasciando la televisione, la moglie di Bonolis ha anche parlato della malattia di sua figlia, che è stata difficile da gestire all’inizio: “Paolo ha preso in mano la situazione e si è trovato per più di un anno a fare da mamma e papà a nostra figlia che aveva delle difficoltà enormi”.

