Striscia la Notizia, "ti faccio vedere come si allunga...". Gerry Scotti e lo strafalcione da imbarazzo

Capita anche a Striscia la Notizia di sbagliare e così tra i tanti strafalcioni segnalati dai telespettatori il tg satirico di Canale 5 manda in onda anche quelli sfornati dalla trasmissione. Dopo i vari errori, è il momento della gaffe di Gerry Scotti. Il conduttore, all'epoca in coppia con Francesca Manzini ora con Michelle Hunziker, ha dimostrato "come allungare l'indice". "Ti faccio vedere una magia che piace tanto ai bambini: come allungare l'indice". "Che mago", è la replica della conduttrice. Peccato però che nel filmato il volto di Mediaser stia allungando il pollice. Un dettaglio non passato inosservato all'attento pubblico. E pensare che solitamente è Striscia a pizzicare gli scivoloni altrui. Uno a caso? Quello di Barbara Palombelli.

La celebre conduttrice è alla guida di una lunga lista di programmi televisivi, tanto da arrivare a confonderli. Siamo a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, quando al termine dell'anteprima della puntata ecco che la Palombelli afferma: "Tutto questo tra poco. A Forum". No, Forum è l'altra trasmissione. Una svista per cui la Palombelli è in buona compagnia. A SyTg24, per esempio, il mezzobusto Renato Coehn ci parla dell'offensiva di Hamas, che "ha sparato gazi dalla Striscia di Gaza". Già, gazi e non razzi. E ancora, è la volta di Tagadà, il programma del pomeriggio di La7, dove la conduttrice Tiziana Panella parla del "governo Gradi". Peccato però che quello attuale sia il governo di Mario Draghi.

