Domenica In, Mara Venier e la frecciata sulla sanità: "Non tutti sono bravi, ci sono delle brutte eccezioni"

Mara Venier torna dopo un intervento non semplice a Domenica In. Non a caso la puntata del 6 giugno del programma di Rai1 si è aperta con la canzone di Vasco Rossi "E sono ancora qua". La conduttrice, come da lei stessa spiegato, ha subito un intervento di ben sette ore ai denti: "Grazie a voi, io non posso nascondervi nulla per il rapporto che ho con voi pubblico. Ho qualche difficoltà nel parlare, ma volevo essere qua". Non sono stati giorni semplici per lei: "Ho avuto una settimana molto difficile, lunedì ho fatto un lungo intervento ai denti ma qualcosa non è andato bene e venerdì sono dovuta tornare sotto i ferri al policlinico Umberto I. Ringrazio tutti i dottori che mi hanno aiutata. L'importante per me era oggi essere qua soprattutto da un punto di vista psicologico".

Nonostante tutto però la Venier non perde la propria simpatia e il proprio entusiasmo: "Evidentemente giugno non mi porta bene, lo scorso anno il 1° giugno avevo il piede rotto, oggi non riesco a parlare", ha detto tra le risate e gli applausi del pubblico. E ancora: "Non ve preoccupate se per caso non parlo più, poi tanto me riprendo, perché ho qualcosa dentro". Non è comunque mancato il riferimento critico alla realtà.

In studio il primo ospite è stato niente di meno di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Sanità. Approfittando della sua presenza, la Venier ha voluto lanciare una vera e propria frecciata al dentista che l'ha "curata", si fa per dire, la prima volta. E dicendo di aver notato quanta buona sanità ci sia in Italia in questi giorni, si lascia andare a un'amara verità: "Certo non tutti, ci sono delle brutte eccezioni".

