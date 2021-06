Katia Ricciarelli, l'indiscrezione da Mediaset: un impensabile "sì" a 75 anni

07 giugno 2021 a

Potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello vip, Katia Ricciarelli. Il soprano più famoso d’Italia ed ex moglie di Pippo Baudo, a 75 anni, sarà nel cast della prossima edizione del reality di Canale 5, secondo quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi. Insomma, Katia Ricciarelli, potrebbe rimettersi così in gioco e salvo ripensamenti o problemi dell’ultima ora, sarà una dei concorrenti della prossima edizione del GF vip. "A Cologno Monzese si mormora infatti che il contratto (con un compenso che sembra essere assai lauto) della cantante lirica più famosa d’Italia sia prossimo alla firma: mancano ormai solo di una manciata di giorni", si legge.

Di più. Si mormora anche che Katia Ricciarelli sia davvero entusiasta per questa nuova avventura in tv e che non veda l’ora di entrare a movimentare la casa più spiata d’Italia. Per la Ricciarelli questo è in realtà il suo secondo reality: nel lontano 2006 partecipò infatti a La fattoria dove aveva riscosso molto successo.

Oltre a Katia Ricciarelli, potrebbe fare ingresso nella Casa anche Nina Moric. “Si sussurra che la showgirl possa presto tornare in tv come personaggio di punta di un noto programma. Che si tratti del GF Vip? Ah saperlo”, scrive sempre Dandolo sul settimanale Oggi.

Sono ormai diversi mesi che Nina Moric non compare in trasmissioni televisive: “Al momento si sta dedicando unicamente al suo amatissimo figlio Carlos Maria”, ma secondo Dandolo sarebbe pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo. Per ora non si sa altro, se non che potrebbe comparire in un programma di punta di Mediaset.

Secondo altre indiscrezioni quest’anno saranno almeno 20 i concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip: in questi giorni sarebbero state provinate Miriana Trevisan e Arisa, ma in lizza ci sarebbe anche Justine Mattera.

