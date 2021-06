Storie Italiane, l'orrore subito in tribunale da Gessica Notaro: "Sorrisini e battute dell'avvocato", dopo essere stata sfregiata

08 giugno 2021 a

Gessica Notaro è diventata suo malgrado un personaggio pubblico, dopo un terribile fatto di cronaca di cui è stata vittima. Da quell'episodio ha però trovato la forza per diventare un simbolo: ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, la donna ha presentato il suo libro, 'Nata sotto una buona stella', in cui ha raccontato la terribile esperienza vissuta e la battaglia giudiziaria con il suo ex compagno, che l'aveva aggredita e sfregiata in volto con l'acido.

Da allora Notaro porta avanti una battaglia in difesa delle donne vittime di violenza. Dopo il bruttissimo episodio, Gessica ha vissuto dei momenti molto difficili, anche all'interno delle aule di tribunale: "Quando mi trovavo lì, in primo grado, mi sono ritrovata davanti a sorrisini e alle battute di uno dei legali del mio ex e il giudice lo riprese 'avvocato in questo processo non c'è niente da ridere' e io dissi che mi sembrava inutile essere nel banco degli imputati. Lui si offese e si tolse la tonaca, poi il giudice lo richiamò all'ordine e lui si calmò".

L'ex compagno è poi stato condannato a 15 anni e 5 mesi: "Lui nega, non prova empatia, non ha sensi di colpa. Lui sa benissimo ciò che ha fatto ma non se ne è pentito". E ovviamente Notaro non lo perdonerà mai, dato che l'uomo non prova alcun tipo di pentimento: "Quando sarà lo perdornerò solo dentro di me, a lui non devo dire niente".

